حصل على أول ميدالية ذهبية لإيطاليا في دورة ألعاب باريس نيكولو مارتينينجي، البطل الأولمبي في سباق 100 متر صدر.

وتعافى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من فاريزي، في اللفة الثانية المثيرة، من المركز الثالث إلى الأول وأنهى السباق بزمن قدره 59 بوصة 03، مما جعل حامل اللقب وحامل الرقم القياسي العالمي آدم بيتي خلفه بفارق سنتان فقط.

وقال اللاعب: لم أكن أفكر في أي شيء، لقد أثبتت أن الشيء الوحيد المهم هو معرفة كيفية اغتنام اللحظة ، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وذلك أيضًا لأن الطقس ليس الأفضل.

وأضاف: فزت بكأس العالم وبطولة أوروبا، والآن أستطيع أن أقول إنني فزت أيضًا بالأولمبياد