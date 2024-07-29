تحدث نيكولو مارتينينجي، في بيت إيطاليا في اليوم التالي لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر صدر، وهو أول لقب أولمبي للوفد الإيطالي في باريس.

وقال مارتينينجي: حدث شيء سحري، جزء مني سيبقى في التاريخ.

وأضاف أن “المساهمة في إيطاليا كانت شيئًا أساسيًا. لقد فعلت ذلك دائمًا في السباقات التي جعلتني أقرب إلى هذه الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن المرة الأخيرة، 59:03، لم تكن واحدة من أفضل السباقات، مضيفاً: لم أشارك في السباق المثالي، بل سباق حياتي.