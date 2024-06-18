التقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو.

وقال ماتاريلا: تحدثنا مع الرئيس ساندو حول أهمية الحفاظ على ديمقراطياتنا الليبرالية. الحرية والديمقراطية غير مضمونتين أبدا، بل يجب الدفاع عنهما وتعزيزهما.

وتحدث ماتاريلا عن الانتخابات الأوروبية التي جرت مؤخرا، مشيراً إلى أن الانتخابات هي لحظة أساسية وثمينة لإعادة التأكيد على المؤسسات والقيم الديمقراطية.

وتابع: أكدت قمة مجموعة السبع التي استضافتها إيطاليا أن رغبتنا في مساعدة أوكرانيا لن تتزعزع وستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وأكد ماتاريلا أن مؤتمر السلام في سويسرا كان بمثابة لحظة أولى مهمة للمناقشة على المستوى الدولي.