وقع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، على المرسوم الذي تم بموجبه، بناءً على اقتراح وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، تعيين 25 من فرسان العمل.

ومن بين الفرسان الجدد هناك أيضًا مارينا برلسكوني، كما ورد في مذكرة من القصر الرئاسى كويرينالي.

وقالت مارينا برلسكوني في مذكرة: “أود أن أعرب عن عميق امتناني لرئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ومجلس وسام الاستحقاق للعمل لتكريمي بهذا التقدير المرموق”.

وأضافت: “أهديها إلى سيلفيو برلسكوني، والدي، الذي كان وسيظل دائمًا “الفارس”.

وتابعت: لقد آمن بي ودعمني ومنحني الفرصة للقيام بالعمل الذي أعتبره الأجمل في العالم، وهو عمل الناشر.