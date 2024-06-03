وضع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إكليل من الغار على مذبح الوطن على قبر الجندي المجهول، بمناسبة احتفالات 2 يونيو.

وتسلم رئيس الدولة، برفقة وزير الدفاع جويدو كروسيتو، التكريم العسكري لكتيبة القوات المشتركة المنتشرة أمام النصب التذكاري.

وحضر الفعاليات في ساحة فينيسيا، من بين آخرين، رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إنازيو لا روسا ولورينزو فونتانا.