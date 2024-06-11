قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن المادة 32 من اتفاقية حقوق الأطفال والمراهقين تعترف بحق كل طفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل خطير.

وأضاف ماتاريلا أن الاتحاد الأوروبي

طور المبادرات المناسبة التي تهدف إلى تطبيق هذه المبادئ، مع فرض حظر على تسويق السلع المصنوعة باستخدام العمل القسري، وخاصة التي توظف الأطفال.

وتابع ماتاريلا أن الحروب والفقر تنعكس على الفتيات والفتيان، الأمر الذي يجبرهم على ترك المدرسة من أجل أعمال غالباً ما تكون غير قانونية وسرية، مما يسلبهم طفولتهم، ويعرض نموهم النفسي والجسدي ومستقبلهم للخطر.

وأوضح ماتاريلا أن من بين المهاجرين، هناك العديد من القاصرين غير المصحوبين المعرضين لخطر

أن يصبحوا قوة عاملة وهمية أو أن يقوموا بأعمال لا يمكن التوفيق بينها وبين أعمارهم.