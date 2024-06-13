عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن الأمل في أن نعود بحافلة من الفائزين بالميداليات.

جاءت تصريحات ماتاريلا خلال الحديث إلى الرياضيين في كلمته في قصر كويرينالي، خلال حفل تسليم ألوان العلم الثلاثة لحاملي علم الفريق الإيطالي المتوجه إلى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

وقال ماتاريلا: في طوكيو، حققت قدرًا لا يصدق من النجاح لن أقدم أي توقعات لباريس، لكنني متأكد من أنكم ستبذلون كل الجهد في الولاء الرياضي والاحترام تجاه الخصوم.

و أشار ماتاريلا إلى أنه “في هذه الفترة طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هدنة أولمبية على أساس ما حدث في اليونان القديمة. لا أعلم إن كان سيحدث، فالطلب يصطدم بمن يبدأون هذه الحروب.

وتابع: لكن الرسالة التي سترسلونها أنتم الرياضيون هي رسالة لا تقل أهمية عن التعايش والصداقة والتعاون.