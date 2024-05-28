أحيا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في المسرح الكبير في بريشيا، الذكرى الخمسين لمذبحة بيازا ديلا لوجيا.

وأضاف: الطريق لتذكر “الشهداء” بجدارة هو رفض وعزل دعاة الكراهية ومثيري الغموض وزارعي الفتنة”.

وأوضح أن نية المهاجمين كانت واضحة وتتمثل في معاقبة وإرهاب الذين تظاهروا ضد الفاشية الجديدة ولصالح الديمقراطية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أنه في إيطاليا كان هناك من تآمروا لإقامة نظام استبدادي جديد ضد الجمهورية التي ولدت من رحم المقاومة.