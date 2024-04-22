قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه في غضون أسابيع قليلة، سيتم استدعاء 400 مليون مواطن أوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الجديد.

وأكد ماتاريلا أن هذا سيكون بمثابة ممارسة عظيمة للديمقراطية، معبراً عن الأمل في أن تكون هناك مشاركة كبيرة في التصويت، لأن المواطنين بهذه الطريقة هم أبطال مستقبل القارة والاتحاد الذي هم جزء منه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاءت تصريحات ماتاريلا، خلال كلمته في الاحتفالات بالذكرى العشرين لانضمام سلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ختام اللقاء مع رئيس جمهورية سلوفينيا بورن بيرك موسار.