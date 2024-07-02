استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا.
وقال ماتاريلا: بالنسبة للجمهورية الإيطالية، إنه لشرف كبير أن تكونوا أنتم والوفد الذي يرافقكم هنا في روما.
وأكد ماتاريلا أنها فرصة لتأكيد الصداقة العظيمة التي تربط البوسنة والهرسك و إيطاليا والرغبة في توسيع التعاون.
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