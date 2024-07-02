ماتاريلا: نرغب في توسيع التعاون بين إيطاليا والبوسنة والهرسك

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra Denis Bećirović,Presidente di turno della Presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina,in visita Ufficiale (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا.

وقال ماتاريلا: بالنسبة للجمهورية الإيطالية، إنه لشرف كبير أن تكونوا أنتم والوفد الذي يرافقكم هنا في روما.

وأكد ماتاريلا أنها فرصة لتأكيد الصداقة العظيمة التي تربط البوسنة والهرسك و إيطاليا والرغبة في توسيع التعاون.

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