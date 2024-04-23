وجه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس قال فيها إنه لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخرين.

وقال ماتاريلا إن هذه القاعدة الأساسية وهذا المستوى الأدنى من التعايش الإنساني بات موضع شك في السياق الدرامي للوضع الدولي، وخاصة في الشرق الأوسط، الذي يتسم بالعنف والصراعات والنزعات الانتقامية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جاءت تصريحات ماتاريلا، ضمن رسالة إلى البابا فرنسيس، بمناسبة عيد القديس جاورجيوس، مضيفاً: نداءاتكم للحفاظ على روابط الأخوة الأساسية تبدو مناسبة وملحة، وهي نداءات لا تتوقف أبدًا عن التشكيك في ضمائر الملايين من النساء والرجال من كل قارة والتي تشكل بذورًا مثمرة للعدالة والسلام للمؤمنين وغير المؤمنين.