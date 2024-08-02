قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الموتى، وصور محطة بولونيا المدمرة، والهجوم الشرس على تعايش الإيطاليين، تركوا بصمة لا تمحى، في 2 أغسطس 1980، على هوية الجمهورية وعلى ضمير الشعب الإيطالي.

وأضاف ماتاريلا: الذاكرة ليست واجبا فحسب، بل هي التعبير الواعي عن تلك المواطنة المعبر عنها في القيم الدستورية التي أراد العنف الإرهابي مهاجمتها وتدميرها.

جاءت تصريحات ماتاريلا في ذكرى مذبحة محطة بولونيا في 2 أغسطس 1980.

وتابع ماتاريلا: بمشاعر تضامن عميقة، بعد مرور أربعة وأربعين عامًا على الهجوم، ننضم إلى عائلات الضحايا ومدينة بولونيا، مسرح الإستراتيجية التخريبية الفاشية الجديدة القاسية التي تغذيها التواطؤ التي تقع في مجموعات تخريبية حاولت مهاجمة الحرية التي غزاها الإيطاليون.