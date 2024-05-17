أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن مبادئ المساواة وعدم التمييز، المنصوص عليها في الدستور، هي شرط أساسي لتقدم أي مجتمع ديمقراطي وللإعمال الكامل لكل إنسان.

جاءت تصريحات ماتاريلا في مذكرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول الجنسي ورهاب مزدوجي التوجه الجنسي.

وقال ماتاريلا إن أكثر من ستين دولة في العالم حيث يُعاقب على المثلية الجنسية بالسجن، وفي بعضها هناك خطر عقوبة الإعدام.

وأكد أن التعصب تجاه ما هو مختلف، واللامبالاة في مواجهة قمع حريات الآخرين يشوه بدوره التعايش الديمقراطي، مشددا على ضرورة أن يكون التزام المؤسسات موجها نحو توفير الأدوات، وخاصة للأجيال الجديدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.