عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن ثقة إيطاليا في الأمم المتحدة و عملها، مشيراً إلى أنه كلما تزايدت الأزمات والصعوبات والصراعات والتناقضات في العالم، كلما أصبح من الواضح مدى ضرورة عمل الأمم المتحدة.

وشدد ماتاريلا خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى أن نكون قادرين على وقف دوامات العنف في كل مكان، ودوامة الفعل ورد الفعل التي تجعل المشاكل أسوأ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أكد جوتيريش على أن إيطاليا ركيزة أساسية للتعددية وشريك مثالي للأمم المتحدة، مضيفاً: في جميع مجالات أنشطتنا، إيطاليا حاضرة دائمًا في عمليات حفظ السلام و التنمية المستدامة، وفي العمل المناخي، ومن أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون.