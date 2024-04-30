بعث الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم رسالة إلى رئيس مركز “بيو لا توري” للدراسات والمبادرات الثقافية، لوريدانا إنترويني وإلى الرئيس الفخري، فيتو لو موناكو.

وقال ماتاريلا إنه في الذكرى الثانية والأربعين لمقتل بيو لا توري وروزاريو دي سالفو على يد المافيا الدنيئة، تتحد المؤسسات والمجتمع المدني في التعبير عن مشاعر الامتنان الكبير لذكراهما.

وأكد الرئيس أن ثباتهم وتفانيهم في مكافحة الجريمة المنظمة يجعلهم رموزا لقيم العدالة والشرعية التي تشكل أساس التعايش المدني المبني على سيادة القانون، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.