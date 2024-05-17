قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن ما يفكر به فيما يحدث في غزة قد قاله علناً وليس في ظروف صدفة أو غير رسمية، ولكن في مناسبات بالغة الأهمية مثل الخطاب الذي ألقاه قبل ثمانية أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أو في الرسالة التي أرسلتها إلى رئيس إسرائيل، مجددًا أيضًا طلب الوقف الفوري لإطلاق النار.

جاءت تصريحات ماتاريلا في كلمته بمناسبة النسخة الحادية عشرة ليوم الخريجين بجامعة لا سابينزا الإيطالية.

وأضاف ماتاريلا أن ضرورة احترام القانون الإنساني موجودة في دستورنا. وهو ينطبق في كل الاتجاهات بالنسبة للشعب الفلسطيني، ينطبق على الأطفال الذين قتلوا أثناء استماعهم إلى الموسيقى في 7 أكتوبر الماضي و على الأطفال الذين ذبحوا في ذلك اليوم، وينطبق على مهسا أميني و أما الفتيات اللاتي سجنن بعدها بسبب ارتدائهن الحجاب بطريقة غير صحيحة، فهذا ينطبق على الشباب الذين لا يستطيعون الدراسة في أفغانستان”.

وتابع الرئيس الإيطالي: بالنسبة لجمهوريتنا، يجب إدانة ومعارضة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، في كل مكان، دائما لأن الكرامة الإنسانية، والمطالبة بالحرية، وإدانة القمع، ورفض العنف الوحشي، لا تغير قيمتها باختلاف المناطق، أو الحدود بين الدول، أو العلاقات الدولية بين الأحزاب أو الحركات السياسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.