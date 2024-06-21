أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس فيلق الشرطة المالية، عن الامتنان تجاه أعضاء الفيلق.

وقال ماتاريلا، في رسالة بعث بها إلى القائد العام للحرس المالي، الجنرال فيلق أندريا دي جينارو، أن فيامي جالي اكتسبت بمرور الوقت أهمية متزايدة على الأراضي الوطنية وفي الخارج، من خلال عملها الهام لتأكيد مبادئ الشرعية في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية للبلاد، مما يقدم مساهمة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاتجار بالمخدرات وقمع الجريمة المنظمة وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لضمان حرية الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي دعم أهداف التنمية في سلامة المجتمع.

وأكد أن أنشطة الإنقاذ بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى المسؤولة تحظي بأهمية خاصة في عمليات إنقاذ الأشخاص الذين يهربون، بحرا أو برا، من البلدان والأقاليم التي تعذبها الحروب والصراعات