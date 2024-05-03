تحدث الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في قصر كويرينالي اليوم، خلال حفل تقديم المرشحين لجوائز “ديفيد دي دوناتيلو” لعام 2024.

وقال ماتاريلا إن التحولات العميقة والسريعة أثرت على السينما في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن السينما تشهد حيوية متجددة وهذه فرصة لإيطاليا لأن السينما صناعة ذات أهمية كبيرة.

ودعا ماتاريلا المؤسسات إلى تعزيز الفرص العديدة التي يمكن أن توفر فرصًا للتنمية في هذا المجال في ظل الوضع الدولي الذي يشهد منافسة قوية بشكل متزايد، وبالتالي يفترض إطارًا تنظيميًا مرجعيًا معينًا.

وأكد الرئيس الإيطالي قائلاً: نحن بحاجة إلى السينما و حساسيتها ورؤاها المتعددة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء