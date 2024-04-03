التقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في أبيدجان، اليوم، رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا.
وأكد ماتاريلا أن العلاقات بين كوت ديفوار وإيطاليا ممتازة، ليس فقط بسبب الصداقة التي تربطنا ولكن أيضًا بسبب القيم التي نتقاسمها: السلام والحوار بين الأمم والتضامن الضروري بين الجميع في العالم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وتوجه ماتاريلا بالشكر إلى الرئيس على إعرابه عن تقديره لعمل الحكومة الإيطالية بشأن خطة ماتي، التي يجب أن تكون خطة عمل ملموسة ومشتركة من أجل تنمية أفريقيا.
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