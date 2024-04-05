قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن خطة ماتي التي أطلقتها الحكومة الإيطالية تثير الرغبة في التعاون على قدم المساواة مع أفريقيا، في محاولة لإشراك أوروبا بأكملها في هذا الأمر.

وأضاف ماتاريلا بعد لقائه برئيس غانا نانا أكوفو-أدو في أكرا أن اختيار اسم ماتي للخطة ليس من قبيل الصدفة لأن ماتي كان صديقا حقيقيا لإفريقيا، للقارة بأكملها ضد كل أشكال الاستغلال الاستعماري، من أجل التعاون على قدم المساواة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.