جدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر ، معربا عن تعازي إيطاليا في هذا الشأن.

وعبر ماتاريلا، في رسالة لرئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، بمناسبة ذكرى يوم “هزيكارون”، عن أمل الإيطاليين في إمكانية إعادة الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حركة حماس في أقرب وقت ممكن.

وشدد ماتاريلا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية في غزة، بالإضافة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر الرئيس عن الأمل في أن يتم وقف دائرة العنف في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تخفيف التوترات على المستوى الإقليمي و فتح الطريق أمام حوار يؤدي إلى حل الدولتين العادل والضروري والمستدام بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أنه حل يصب في مصلحة الجميع ويجب الالتزام به.