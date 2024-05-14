ماتاريلا: حل الدولتين من مصلحة الجميع

Roma - Sergio Mattarella durante la cerimonia all’Altare della Patria per la Festa della Liberazione del 25 aprile (Roma - 2023-04-25, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

جدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر ، معربا عن تعازي إيطاليا في هذا الشأن.

وعبر ماتاريلا، في رسالة لرئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، بمناسبة ذكرى يوم “هزيكارون”، عن أمل الإيطاليين في إمكانية إعادة الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حركة حماس في أقرب وقت ممكن.

وشدد ماتاريلا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية في غزة، بالإضافة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر الرئيس عن الأمل في أن يتم وقف دائرة العنف في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تخفيف التوترات على المستوى الإقليمي و فتح الطريق أمام حوار يؤدي إلى حل الدولتين العادل والضروري والمستدام بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أنه حل يصب في مصلحة الجميع ويجب الالتزام به.

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