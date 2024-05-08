أشار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى تصميم مؤسسات الأمم المتحدة على غرار العلاقات التي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية، على أساس الحرب، مضيفاً: حان الوقت لصياغتها على أساس السلام، مع الأخذ في الاعتبار مبادرات التعاون القاري الإيجابية كالاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال ماتاريلا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الذي يتم إصلاحه بهذه الطريقة سيكون قادراً على التوفيق بين الزيادة في عدد الأعضاء والتمثيل الإقليمي العادل، مع الحاجة إلى الحفاظ على قدراته في صنع القرار وربما تحسينها، والتي تتعرض للخطر بشدة بسبب الاستقطاب السياسي المستمر والصراع الدائر هناك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء .

وشدد ماتاريلا على أن إيطاليا ستقدم مساهمتها النشطة والإيجابية في صياغة ميثاق المستقبل لحين التوصل لرؤية مشتركة للأدوات والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين.