قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا وباء فيروس كورونا يلفت انتباه مجتمعنا إلى المحنة التي واجهها خلال الوباء ويشكل فرصة للتقرب من عائلات الكثيرين الذين توفوا بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ووصف ماتاريلا الأزمة بأنها صفحة مؤلمة من تاريخ إيطاليا الحديث والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الاستجابة المنسقة على المستوى العالمي هي وحدها القادرة على مواجهتها، مع تسريع تنفيذ أحدث الاكتشافات البحثية التي كان الاتحاد الأوروبي هو بطلها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد الرئيس أن الجهود التآزرية والداعمة التي بذلتها المؤسسات على كل المستويات، من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين والمجتمع المدني، ساهمت في احتواء عدو غير ملموس.