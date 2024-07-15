عقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا محادثات اليوم مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في برازيليا.

وقال ماتاريلا: رأينا مع الرئيس لولا كيف أن التقدم الممتاز في العلاقات الثنائية يجب أن يكون بالنسبة لبلدينا ليس فقط سببًا للرضا عن الأهداف التي تم تحقيقها ولكن قبل كل شيء حافزًا لمزيد من تعميق التعاون وتوسيعه ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف ماتاريلا: بالنسبة لإيطاليا، تمثل البرازيل شريكا رائدا، في بعض القطاعات المتقدمة بشكل خاص على المستوى العلمي والتكنولوجي.

وتابع الرئيس: أفكر في تغير المناخ، وتحول الطاقة، والأمن الغذائي، والالتزام الذي لا غنى عنه بالتغلب على عدم المساواة: هذه هي القضايا التي يتقرر على أساسها مستقبل الأجيال الشابة والأجيال القادمة.