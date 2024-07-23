قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن المذبحة الرهيبة التي وقعت في داميليو، بعد 57 يوما من هجوم كاباسي، شكلت ذروة الاستراتيجية الإرهابية التي نفذتها المافيا.

جاء ذلك في الذكرى السنوية لوفاة باولو بورسيلينو، ومعه إيمانويلا لوي، وأجوستينو كاتالانو، وفينشنزو لي مولي، ووالتر إيدي كوزينا، وكلاوديو ترينا، ضحايا المافيا.

وأضاف ماتاريلا أنه من خلال أعمال الحرب الوحشية، أرادوا ثني الدولة وإخضاع المجتمع. والمؤسسات والمواطنون لكن حالوا دون ذلك.

وتابع ماتاريلا أن بورسيلينو وفالكوني تركا لنا إرثا قيما.

وأكد أنه تم تقديم القتلة على رأس التنظيم الإجرامي إلى العدالة، وأصبحت تضحية الذين دافعوا عن الشرعية والحرية رمزا للاستقامة والفداء.

وتطرق الرئيس إلي عائلات الذين سقطوا و آلامهم اللامتناهية، في مواجهة عنف المافيا اللاإنساني.