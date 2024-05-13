أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن السلام المنشود يبدأ انطلاقا من الحياة اليومية، ومن لقاء المقربين منا، حتى لو كان الشخص القريب منا في تلك اللحظة غريبا.

وقال ماتاريلا، خلال حفل تسليم شهادات الشرف لحاملي لواء الجمهورية الجدد، في قصر كويرينالي: أنتم شهود على الالتزامات الإيجابية والتضامن. لأنه تعبير عن الكرم، والصداقة، والعاطفة الاجتماعية، والالتزام المدني.

وشدد ماتاريلا على أن التضامن يعد شرط أساسي لا غنى عنه لرفاهية المجتمع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد الرئيس الإيطالي على أن الحياة الاجتماعية لا تقوم إلا على أساس احترام القواعد، مضيفاً: لكي نعيش معًا بشكل جيد، ونصل إلى حالة مرضية حقًا في الحياة الاجتماعية، من الضروري، بالإضافة إلى الوعي بحقوق الفرد، أن يكون هناك وعي بمسؤولياته.