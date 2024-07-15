أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو سبب للقلق والسخط الشديد.

وقال ماتاريلا في بيان إن العنف الذي بدأ يظهر منذ بعض الوقت مرة أخرى في المجال السياسي هو عرض مثير للقلق لتدهور النسيج المدني والرفض الخطير للمواجهة والحوار واحترام الحياة الديمقراطية.

وأعرب ماتاريلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب والمصابين الآخرين.

وتابع ماتاريلا أن الولايات المتحدة هي بالتأكيد دولة ديمقراطية كبيرة، سترد بفعالية وقوة على أي مفهوم للعنف.