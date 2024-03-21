تحدث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا المافيا، مشيراً إلى أنه ذكرى مهمة للمجتمع الوطني.

وقال ماتاريلا إنه يوم يؤكد الالتزام بتحرير السكان والأقاليم من المافيا، والتغلب على اللامبالاة والاستسلام الذي يفيد دائمًا الجماعات الإجرامية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع ماتاريلا: حين ندافع عن كرامتنا كمواطنين أحرار، وعندما نتمرد على العنف والظلم، فإننا نساهم في مكافحة المافيا.

ودعا الرئيس، المؤسسات من أجل القيام بواجبها في التصدي، على كافة المستويات، للتنظيمات الإجرامية، مشدداً على أن جهود المواطنين والقوى الاجتماعية ضروري لبناء ونشر ثقافة الحرية.

وأكد ماتاريلا أن المافيا تشكل عبئا ثقيلا على إيطاليا، كما هو الحال في كل نشاط غير قانوني للاتجار الإجرامي.