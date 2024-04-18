قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن تحقيق السلام والأمن هو سمة ثابتة للقوات المسلحة الإيطالية في المهام الموكلة إليها من قبل البرلمان والحكومة في العديد من الأماكن المختلفة، حتى بعيدًا عن إيطاليا.

وأضاف ماتاريلا من أمام الوحدة الإيطالية في قاعدة الناتو في نوفو سيلو شرق بلغاريا: تم تنفيذ جميع المهام بهدف ضمان واستعادة السلام حيثما كان مفقودا أو حيثما كان معرضا للخطر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد ماتاريلا أن القوات المسلحة تقدم مساهمة كبيرة للمجتمع الدولي، وهي مساهمة يتم تنفيذها دائمًا بحس إنساني كبير، وبمودة كبيرة تجاه السكان وبكفاءة وقدرة مهنية كبيرة.