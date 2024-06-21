أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على أن البحث ليس له حدود، مشدداً على أنه يظل مجالاً للتعاون.

وقال ماتاريلا إن ذلك يعود بالنفع على البشرية، مضيفاً أنها رسالة مهمة في هذا الوقت الذي أصبح فيه العالم مترابطًا بشكل متزايد ولكنه أيضًا وقت توتر كبير.

وأشار ماتاريلا إلى أن إظهار مدى أهمية التعاون والنتائج التي يحققها لصالح البشرية ليس رسالة مجردة ولكنها فعالة بشكل ملموس.

جاءت تصريحات ماتاريلا بعد زياره المركز الأوروبي لرصد الأرض (ESRIN) في فراسكاتي.

وتابع: الفضاء أصبح على نحو متزايد بُعدًا مهيمنًا ومتناميًا لحياة البشرية. ومن هنا تأتي رسالة الرغبة الصادقة والعنيدة في أن يكون الفضاء دائمًا مجالًا للتعاون العلمي والدولي، ومكانًا مشتركًا للإنسانية.