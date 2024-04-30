أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن العمل يعد عنصر أساسي في الهوية الديمقراطية، موضحاً أنها ليست مجرد إشارة إلى قيم الحرية والمساواة، بل إشارة إلى نموذج اجتماعي حي، يتجه نحو التلاحم والتضامن.

وأضاف ماتاريلا، خلال زيارته لنظام الأغذية الزراعية في منطقة كوسنتينو عشية عيد العمال، أن العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشخص وبكرامته وبعده الاجتماعي وبالمساهمة التي يمكن ويجب على كل فرد أن يقدمها للمشاركة في حياة المجتمع.

وأشار ماتاريلا إلى أن العمل ليس سلعة، موضحاً أنه بدون مساهمة الإبداع البشري سيخلو من الاتساق والجودة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.