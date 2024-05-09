أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن العمل حق و كرامة و إدماج، مشيراً إلى أن المادة الأولى من الدستور الإيطالي تتحدث عن العمل مما يجعله أساس الجمهورية.

وقال ماتاريلا إن المادة 3 تؤكد أن كل مواطن يتمتع بنفس القدر من الكرامة، بل يجب على الدولة التأكد من إزالة أي شيء يعوقها.

وأضاف ماتاريلا، أثناء مخاطبته فتاة تدعى بياتريتشي في كلمته، عبر رابط فيديو من قصر كويرينالي، بمناسبة افتتاح الدورة السادسة لأسبوع ميلانو المدني: أتمنى عمل جيد جدًا لك والأصدقاء مشروع PizzAut، الذين يعيشون ويعملون في مناخ من الصداقة والسعادة الكبيرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.