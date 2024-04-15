هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، نساء ورجال شرطة الولاية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 172 لتأسيسها.

وقال ماتاريلا في رسالة بعث بها إلى رئيس الشرطة المدير العام للأمن العا فيتوريو بيساني إن العاطفة المدنية والصرامة الأخلاقية والقرب من المواطنين والولاء للقيم الدستورية، والكفاءة المهنية العالية والتخصص التقني المتنامي، تشكل السمات المميزة للفيلق في خدمة المجتمع، والعناصر التي تجعل منه نقطة مرجعية ثمينة في الحياة اليومية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى مساهمة شرطة الولاية في مرافقتها للحياة الديمقراطية في البلاد، في إرساء الأسس التي لا غنى عنها للممارسة الكاملة للحريات الدستورية، في سياق تكون فيه الشرعية والتماسك الاجتماعي وحماية حقوق الناس وكرامتهم ضد أي إساءة أو تخويف، أفق التزامه.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها شرطة الولاية كل يوم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب، وفي إجراءات مكافحة الظواهر الإجرامية ذات التأثير الأكبر في مختلف مناطق البلاد، بدءًا من حلقات العنف و الاعتداءات، وخاصة التي تستهدف النساء.