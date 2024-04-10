هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، رجال الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 172 لتأسيسها.

وقال ماتاريلا في رسالة إلى قائد الشرطة المدير العام للأمن العام فيتوريو بيساني إن العاطفة المدنية والصرامة الأخلاقية، والقرب من المواطنين والولاء للقيم الدستورية، والكفاءة المهنية العالية والتخصص التقني المتنامي، تشكل السمات المميزة للفيلق في خدمة المجتمع، وهي عناصر تجعل منه نقطة مرجعية ثمينة في الحياة اليومية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد ماتاريلا أن شرطة الولاية تساهم في مرافقتها للحياة الديمقراطية في البلاد و إرساء الأسس التي لا غنى عنها للممارسة الكاملة للحريات الدستورية، في سياق تسود فيه الشرعية والتماسك الاجتماعي وحماية حقوق الناس وكرامتهم ضد أي إساءة أو تخويف أو إساءة.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها شرطة الولاية كل يوم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب، وفي إجراءات منع ومكافحة الظواهر الإجرامية ذات التأثير الأكبر في مختلف مناطق البلاد، بدءًا كحالات العنف و الاعتداءات، وخاصة تلك التي تستهدف النساء.