قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن مجموعة السبع هي مجموعة من البلدان التي لا يوحدها فقط المستوى العالي من التنمية والدخل، ولكن أيضًا وقبل كل شيء القيم.

وأشار ماتاريلا إلى القيم التي عززت بشكل كبير كرامة الأفراد والشعوب، على أساس مواثيق الأمم المتحدة وإعلاناتها.

كما أكد ماتاريلا على القيم والأهداف والقواعد التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها في ظل الوضع الجديد للحياة الدولية.

وتابع أن القمة حولت نفسها من منتدى للتنسيق الاقتصادي إلى منصة لإجراء مناقشات هامة حول القضايا الرئيسية في الوقت الحاضر.