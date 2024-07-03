عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم عن بعض القلق وذلك فيما يتعلق بعمل بعض الديمقراطيات.

وقال ماتاريلا: اليوم نرى قضايا خطيرة غير مسبوقة، تضاف إلى المشاكل القديمة، مضيفاً: لا يمكن التغلب على الديمقراطية إلى الأبد.

واعتبر ماتاريلا أن تعاقب الظروف التاريخية المختلفة وخصائصها المتغيرة يتطلب تحقيقًا دقيقًا ومستمرًا”.

جاءت تصريحات ماتاريلا، في كلمته في تريستي في الحفل افتتاح الدورة الخمسين للأسبوع الاجتماعي الكاثوليكي في إيطاليا.

وتابع: في تعقيد المجتمعات المعاصرة، تضاف مخاطر تاريخية جديدة إلى القضايا الحاسمة المعروفة التي تعرض حياة الدول والمجتمعات للخطر: البيئة والمناخ والصحة والمالية، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي.