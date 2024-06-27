قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه في سماء أوستيكا، قبل 44 عامًا، حدثت مذبحة لها أبعاد هائلة.

وأشار إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 81 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة DC9 المتجهة من بولونيا إلى باليرمو.

وأضاف ماتاريلا: الجمهورية تأثرت بشدة بهذه المأساة التي تظل جرحا مفتوحا أيضا لأن الحقيقة الكاملة لا تزال غائبة، وهذا يتناقض مع الحاجة إلى العدالة التي تغذي الحياة الديمقراطية.

جاءت تصريحات ماتاريلا، بمناسبة الذكرى الـ 44 لمذبحة أوستيكا.

وقال ماتاريلا إنه تم اتخاذ خطوات مهمة على طريق إعادة بناء الحقيقة. ويقدم متحف ذكرى أوستيكا، الذي افتتح في بولونيا، دليلا على ذلك.

وأشار إلى سعي إيطاليا لطلب التعاون من البلدان الصديقة بشأن ما حدث في 27 يونيه 1980 بشكل كامل.