ماتاريلا: الحقيقة الكاملة في حادث أوستيكا مفقودة وعلى الدول الصديقة التعاون

BOLOGNA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla messa in memoria delle vittime a 40 anni dalle stragi di Ustica e della stazione di Bologna (BOLOGNA - 2020-07-30, GIANNI SCHICCHI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه في سماء أوستيكا، قبل 44 عامًا، حدثت مذبحة لها أبعاد هائلة.

وأشار إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 81 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة DC9 المتجهة من بولونيا إلى باليرمو.

وأضاف ماتاريلا: الجمهورية تأثرت بشدة بهذه المأساة التي تظل جرحا مفتوحا أيضا لأن الحقيقة الكاملة لا تزال غائبة، وهذا يتناقض مع الحاجة إلى العدالة التي تغذي الحياة الديمقراطية.

جاءت تصريحات ماتاريلا، بمناسبة الذكرى الـ 44 لمذبحة أوستيكا.

وقال ماتاريلا إنه تم اتخاذ خطوات مهمة على طريق إعادة بناء الحقيقة. ويقدم متحف ذكرى أوستيكا، الذي افتتح في بولونيا، دليلا على ذلك.

وأشار إلى سعي إيطاليا لطلب التعاون من البلدان الصديقة بشأن ما حدث في 27 يونيه 1980 بشكل كامل.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE