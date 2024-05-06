حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا من خطر آخر يقوض الثقة بين المؤسسات وبين الدول، ألا وهو التضليل.

جاءت تصريحات ماتاريلا خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص للسلام والعدالة والإدماج الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة.

وقال ماتاريلا إن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي يسلط الضوء كل عام على مدى أهمية حرية المعلومات في الحفاظ على الديمقراطية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أن قضايا مثل الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وحماية الخصوصية تنتمي بحق إلى الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للمؤتمر.