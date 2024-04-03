قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن السياق الدولي الحالي، يتسم بشكل كبير بعودة ظهور دوافع الحرب والتهديدات للأمن.

وأضاف ماتاريلا أنه مع عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، وفي مواجهة عدم الاستقرار الواسع النطاق في المناطق الأقرب إلينا، أصبح بعد نظر هذا الاختيار مفهوماً بالكامل.

وأكد الرئيس أن انضمام فنلندا والسويد مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن التطلع إلى الحرية والاستقلال والسلام والأمن لا يزال قائما.

وقال ماتاريلا إنه على مدى خمسة وسبعين عامًا، سمح الحلف لأعضائه بالازدهار والنمو في وئام، وعزز نفسه باعتباره ركيزة أساسية للبنية الأمنية الأوروبية،وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: بعد كوارث الدكتاتورية الفاشية والحرب، شكل الانضمام إلى حلف الأطلسي (الناتو) مرحلة أساسية بالنسبة لإيطاليا في عملية العودة إلى المجتمع الدولي.