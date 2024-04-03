ماتاريلا: الانضمام إلى الناتو مرحلة أساسية بالنسبة لإيطاليا في العودة إلى المجتمع الدولي

Rome - Sergio Mattarella during, the meet with the Italian men's national tennis team, winner of the 2023 Davis Cup, 1 February 2024, at the Palazzo del Quirinale, Rome, Italy. (Rome - 2024-02-01, Domenico Cippitelli / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن السياق الدولي الحالي، يتسم بشكل كبير بعودة ظهور دوافع الحرب والتهديدات للأمن.

وأضاف ماتاريلا أنه مع عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، وفي مواجهة عدم الاستقرار الواسع النطاق في المناطق الأقرب إلينا، أصبح بعد نظر هذا الاختيار مفهوماً بالكامل.

وأكد الرئيس أن انضمام فنلندا والسويد مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يؤكد أن التطلع إلى الحرية والاستقلال والسلام والأمن لا يزال قائما.

وقال ماتاريلا إنه على مدى خمسة وسبعين عامًا، سمح الحلف لأعضائه بالازدهار والنمو في وئام، وعزز نفسه باعتباره ركيزة أساسية للبنية الأمنية الأوروبية،وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: بعد كوارث الدكتاتورية الفاشية والحرب، شكل الانضمام إلى حلف الأطلسي (الناتو) مرحلة أساسية بالنسبة لإيطاليا في عملية العودة إلى المجتمع الدولي.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE