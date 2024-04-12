أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، أن السكن المناسب، والسياسات المالية والاجتماعية، والتوازن بين العمل والحياة، وتكافؤ الفرص تعد قضايا أساسية.

وجاءت تصريحات ماتاريلا بمناسبة مؤتمر “من أجل أوروبا الشابة: التحول الديموغرافي، البيئة، المستقبل”، الذي نظمته مؤسسة التفكير العالمي، في رسالة إلى وزير الأسرة والولادة والمساواة الفرص، يوجينيا ماريا روسيلا.

وقال ماتاريلا إن القضية الديموغرافية تتحدى الدول المتقدمة بشكل خاص، وتؤثر على جوانب مختلفة من البنية الاجتماعية وإيطاليا ليست استثناء.

وأشار إلى أن النتائج الممتازة بخصوص حماية حالة المسنين، والديناميات الجديدة ذات الأسرة الواحدة للغاية، وانخفاض الولادات، تتطلب التفكير من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة الجديدة، وضمان التماسك الاجتماعي الضروري، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.