تحدث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على هامش فعاليات لرابطة الصحافة البرلمانية في قصر كويرينالي الرئاسي.

وقال ماتاريلا إن الاحتجاجات وأعمال الترهيب تزايدت مؤخرا إن لم تكن الهجمات، ضد الصحفيين الذين يوثقون الحقائق.

وأكد الرئيس الإيطالي أن الديمقراطية هي قوة الشعب المطلع.

وقال ماتاريلا إن كل عمل يستهدف حرية تداول المعلومات، وكل تحويل لها إلى أخبار مزيفة، هو عمل تخريبي يستهدف الجمهورية.