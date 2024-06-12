أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن استقلال القضاء يعد عنصر أساسي في الدولة الديمقراطية.

جاءت تصريحات ماتاريلا خلال استقبال وفدا من الشبكة الأوروبية لمجالس العدالة.

وقال ماتاريلا إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن شرط استقلال القضاء يتعلق بالمحتوى الأساسي للحق الأساسي في محاكمة عادلة.

وأشار إلى أن السلطة القضائية مسؤولة عن حماية الحقوق وضمان العدالة المرتبطة بها. وتابع الرئيس: وبدون ذلك، فإن سيادة القانون القائمة على المساواة والكرامة الشخصية سيتم تقويضها بشكل خطير.

وشدد ماتاريلا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء، الذي يشكل في الوقت نفسه حق لكل فرد ينتمي إلى النظام القضائي وفي الوقت نفسه حق لكل مواطن.