قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن هناك العديد من مناطق الأزمات في العالم اليوم، مضيفاً أن أسباب عدم الاستقرار عميقة.

جاءت تصريحات ماتاريلا في كلمته التي ألقاها في ريو دي جانيرو في المركز البرازيلي للعلاقات الدولية.

وأضاف ماتاريلا أن الحلول السياسية وعمليات السلام الشاملة واستراتيجية منع نشوب الصراعات وتجديد الثقة في التعددية وفي الأمم المتحدة هي وحدها القادرة على توفير إمكانيات ملموسة لبناء أفق للسلام وإعادة الإعمار والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أنه لايمكن للبرازيل وإيطاليا إلا أن توليا الاهتمام الواجب لمقترحات تجديد الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، حيث يقترح البلدان ويعززان حلولاً مختلفة فيما يتعلق بالإصلاح الذي لا غنى عنه لمجلس الأمن.