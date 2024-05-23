قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن هجوم كاباسي أرادت المافيا تنفيذه عن قصد ضد الديمقراطية الإيطالية.

وأضاف ماتاريلا أن دروس الحياة التي تعلمها جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو تعد جزءًا من أفضل أخلاقيات الجمهورية الإيطالية

جاءت كلمات ماتاريلا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة كاباتشي.

وتابع: بعد مرور اثنين وثلاثين عامًا على ذلك اليوم المأساوي في 23 مايو من الضروري أولاً أن نتذكر تضحيات أولئك الذين قُتلوا بطريقة همجية: جيوفاني فالكوني، وفرانشيسكا مورفيلو، وأنطونيو مونتينارو، وروكو ديتشيلو، وفيتو شيفاني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتحدث عن باولو بورسيلينو، وإيمانويلا لوي، وأجوستينو كاتالانو، ووالتر إيدي كوزينا، وفينشنزو لي مولي، وكلاوديو ترينا.

وأكد أن تراث فالكوني وبورسيلينو هو تراث حي ينتمي إلى المجتمع الوطني بأكمله.