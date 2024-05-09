قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن يوم 9 مايو يصادف الذكرى السنوية للإعلان الذي اقترح فيه روبرت شومان في عام 1950 إنشاء مجتمع من الدول التي يتقاسم أعضاؤها إنتاج الفحم والصلب، مقتنعين بأن السلام العالمي لا يمكن صونه إلا بجهود متناسبة للمخاطر التي تهدده.

وأضاف ماتاريلا، بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا: منذ بداية عملية التكامل، يشهد التاريخ الأوروبي ربما المرحلة الأكثر أهمية في تاريخه.

وأشار ماتاريلا إلى أن أمن القارة الأوروبية تأثر بسبب صراعات لم نشهدها في الآونة الأخيرة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي تمكن من مواجهة التحديات والأزمات بنجاح، مما يؤكد قدرته على ضمان مستقبل أوروبا وإيطاليا في سياق التعايش السلمي والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وضمان الحرية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.