ماتاريلا: أمن أوروبا يمر عبر أوكرانيا

Rome - Sergio Mattarella during, the meet with the Italian men's national tennis team, winner of the 2023 Davis Cup, 1 February 2024, at the Palazzo del Quirinale, Rome, Italy. (Rome - 2024-02-01, Domenico Cippitelli / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز مبدأ الدفاع المشترك لتوفير الرد الرادع للعدوان الروسي للدفاع بشكل مشترك عن استقلال وسيادة أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.

وأضاف ماتاريلا، في ختام اللقاء مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في بوخارست: إن دعم أوكرانيا ومقاومتها يعتمدان على أمن أوروبا بأكملها.

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