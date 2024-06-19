قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز مبدأ الدفاع المشترك لتوفير الرد الرادع للعدوان الروسي للدفاع بشكل مشترك عن استقلال وسيادة أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.

وأضاف ماتاريلا، في ختام اللقاء مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في بوخارست: إن دعم أوكرانيا ومقاومتها يعتمدان على أمن أوروبا بأكملها.