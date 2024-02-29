التقى محمد الحسن السنوسي، نجل آخر ولي عهد في المملكة الليبية، وفداً من قيادات ومشائخ وأعيان من مدينة صبراتة.

وقال السنوسي في منشور عبر “إكس” إن اللقاء ضمن مشاوراته واستشارته المجتمعية المستمرة وصولاً لاستكمال البنود والنقاط التي يحتاج إليها ضمن حواره الوطني لاستعادة الشرعية الدستورية الملكية، الذي اعتبر أنه ستستعيد ليبيا من خلاله إطارها القانوني والدستوري وتمكينها من أن تستعيد عافيتها وأن تحفظ وحدتها.

وأضاف: “استمعنا للوفد المحترم باهتمام، والشرح الوافي الذي عرضه عن الأوضاع التي تعيشها بلادنا وعن تطلعات المواطنين والمواطنات إلى التعبير بحرية عن آرائهم من خلال نظام ديمقراطي وتحت مظلة دستورية قوية تحقق الاستقرار وتوفر الأمان لأجيالنا القادمة”.