أصبحت ليبيا المنتج الرئيسي للنفط في أفريقيا وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث شهدت أكبر زيادة في إنتاج النفط بين الدول الأفريقية، متجاوزة نيجيريا.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1167 مليون برميل يوميا في فبراير، ارتفاعا من 1023 مليون برميل يوميا في يناير، مسجلة زيادة قدرها 144 ألف برميل يوميا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و الزيادة الكبيرة في إنتاج ليبيا من النفط تشير إلى نجاح جهودها لتنشيط صناعة النفط وسط تحديات ما بعد الصراع.

وبلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا. ويعكس تباطؤ نمو الصناعات التحويلية في نيجيريا التحديات الحالية مثل البنية التحتية والقضايا التنظيمية.