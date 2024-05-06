قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية و الغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إن الاستثمارات في مجال الطاقة الكهروضوئية لا يتم منعها، لكن الهدف إدخال معايير تضمن التوافق مع الإنتاج الزراعي.

وأضاف لولوبريجيدا، في مقابلة صحفية، أن المعايير المتبعة بالفعل للفصل المخصص للطاقة الزراعية في خطة التعافي و الصمود لم تؤدي بالتأكيد إلى إبطاء الاستثمارات نظرًا لأنه تم تمويل 13500 شركة، متوقعاً دعم أكثر من 26 ألف بقدرة مركبة تبلغ 1.3 جيجاواط من الطاقة، أربع مرات مقارنة التوقعات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد الوزير دعم إنتاج الطاقة الشمسية من الألواح المتوافقة مع الإنتاج الزراعي. لذلك يتم وضعها على أسطح الإسطبلات والدفيئات الزراعية وعلى الأجهزة الزراعية.