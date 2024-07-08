قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات في إيطاليا فرانشيسكو لولوبريجيدا إن خطة ماتي في الجزائر بدأت تتحقق.

وتحدث الوزير عن عمل طويل من جانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن العلاقات مع الحكومة الجزائرية.

وأضاف لولوبريجيدا: إيطاليا تعود إلى كونها مركزية في العلاقات مع بقية دول العالم، ومع خطة ماتي هناك رغبة في وقف الهجرة غير الشرعية من خلال منح المواطنين الأفارقة فرصة الهجرة أو البقاء إذا كانت لديهم فرص عمل.